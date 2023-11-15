Древняя загадка раскрыта: похожие на сфинксов формы могли возникнуть естественным путем

Древняя загадка раскрыта: похожие на сфинксов формы могли возникнуть естественным путемИ никаких инопланетян
Физик Лейф Ристроф, исследуя эрозию глины под действием текущей воды, неожиданно наткнулся на миниатюрные формы, напоминающие Великого сфинкса в Гизе. Эти сфинксоподобные формы также появились в ходе экспериментов, имитирующих естественные процессы, что подтверждает теорию о том, что наземные образования, называемые ярдангами, были созданы естественными силами до того, как люди добавили к ним детали, такие как голова сфинкса.
В ходе лабораторных экспериментов Ристроф создавал глиняные курганы в форме полуэллипсоидов, которые подвергались воздействию текущей воды, и в результате наблюдалось развитие сфинксоподобных ярдангов. Признавая, что эксперименты являются приближением к естественным процессам эрозии, Ристроф считает, что полученные им результаты дают возможность объяснить «историю происхождения» сфинксоподобных образований и помочь геологам, изучающим горные породы.
Исследование заставляет задуматься о том, какие удивительные формы рельефа встречались древним людям и каковы были истоки их фантазийных творений.