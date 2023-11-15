Древняя загадка раскрыта: похожие на сфинксов формы могли возникнуть естественным путем

В ходе лабораторных экспериментов Ристроф создавал глиняные курганы в форме полуэллипсоидов, которые подвергались воздействию текущей воды, и в результате наблюдалось развитие сфинксоподобных ярдангов. Признавая, что эксперименты являются приближением к естественным процессам эрозии, Ристроф считает, что полученные им результаты дают возможность объяснить «историю происхождения» сфинксоподобных образований и помочь геологам, изучающим горные породы.

Исследование заставляет задуматься о том, какие удивительные формы рельефа встречались древним людям и каковы были истоки их фантазийных творений.