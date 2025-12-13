Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2025, 21:45
Дрон DJI Neo 2 получил управление с Apple Watch

Новый дрон DJI Neo 2, запущенный в международную продажу в ноябре, теперь можно полностью контролировать с Apple Watch Series 8 и новее, а также с Apple Watch Ultra 2 и Ultra 3.
Для этого нужно обновить прошивку дрона до версии v01.00.0500 и установить последнюю версию приложения DJI Fly v1.19.4. После этого управление с часов становится доступным.

Некоторые ограничения всё же есть. Хотя на часах будет живое изображение с камеры дрона, правила энергосбережения Apple означают, что экран погаснет при опускании руки и снова включится при поднятии. Дрон можно контролировать голосом через часы — для этого нужно дать доступ микрофона DJI Fly на iPhone и включить Voice Control в настройках приложения. Часы также могут работать как мини-микрофон.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дрон
,
#dji
,
#Apple Watch