Дрон DJI Neo 2 получил управление с Apple Watch

Для этого нужно обновить прошивку дрона до версии v01.00.0500 и установить последнюю версию приложения DJI Fly v1.19.4. После этого управление с часов становится доступным.

Некоторые ограничения всё же есть. Хотя на часах будет живое изображение с камеры дрона, правила энергосбережения Apple означают, что экран погаснет при опускании руки и снова включится при поднятии. Дрон можно контролировать голосом через часы — для этого нужно дать доступ микрофона DJI Fly на iPhone и включить Voice Control в настройках приложения. Часы также могут работать как мини-микрофон.