Дрон Lockheed Martin научился сам менять план миссии в нештатных ситуациях

Во время испытаний система была установлена на беспилотник Stalker XE Block 25. ИИ отслеживал ситуацию, обменивался данными с другими системами и мог работать с техникой, находящейся в воздухе, на земле, на море и даже в космосе. Главное преимущество — способность продолжать выполнение задания, даже если что-то идет не по плану.

В ходе демонстрационного полета была смоделирована неисправность, связанная с топливом. ИИ самостоятельно перераспределил задачу на другой дрон — Alta X 2.0, обновил план миссии и отправил поврежденный аппарат обратно на базу. При этом система показала свои действия оператору, чтобы человек понимал, какие решения были приняты и почему.

Кроме того, AI/MCM может напрямую взаимодействовать с командными центрами.