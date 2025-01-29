Дрон с тепловизором помог найти незаконную майнинг-ферму в Дагестане

Ферма незаконно потребила более 359 тысяч киловатт-часов электроэнергии, причинив ущерб почти на 3 миллиона рублей. Теперь владельцу предстоит ответить перед законом.

Гаджиев призвал майнеров не воровать электричество, так как это перегружает сеть и приводит к перебоям в энергоснабжении. Он также обратился к местным жителям с просьбой сообщать о подозрительных объектах, чтобы вместе бороться с незаконными майнинг-фермами.

Первый бум майнинга в России, кстати, начался в 2017 году на фоне резкого роста курса биткоина, когда многие россияне начали активно заниматься добычей криптовалюты. В это время в стране появились криптофермы и майнинг-отели, где пользователи могли арендовать оборудование для майнинга. Однако в 2018 году произошла «криптозима», когда стоимость биткоина упала, и многие предприятия не смогли пережить этот кризис.

Второй бум начался в конце 2020 года и продолжался до 2021 года, когда Россия вошла в тройку лидеров по добыче криптовалют.

Сейчас всё относительно «спокойно».