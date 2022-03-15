Дрон впервые нашёл метеорит

Точнее, учёные использовали пару беспилотников. Первый обследовал предполагаемое место падения и возвращался на базу для скачивания снимков. После этого второй вылетал в точки с обнаруженными предметами-кандидатами в метеориты. Далее снимки со второго дрона анализировали и только после этого отправляли на место специалистов. При этом для анализа снимков применялась нейросеть.

Ещё в декабре 2021 года исследователи проверили метод после падения метеорита в западной части равнины Налларбор в Австралии. Обломок нашли на четвёртый день. Весил он 70 граммов, а размером был около пяти сантиметров. То есть дроны способны находить настолько маленькие камни.