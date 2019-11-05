Дрон впервые смог доставить груз на подводную лодку

Успешная доставка груза при помощи беспилотного летательного аппарата состоялась в рамках эксперимента у побережья гавайского острова Оаху — дрон смог доставить различные запчасти и лекарства общей массой 2,3 кг на подлодку под названием “Гавайи”. Дрон находился под управлением операторов, в число которых входили непосредственно члены экипажа подлодки. Для успешной доставки груза они прошли специальную подготовку протяженностью в полгода.

Что важно, по словам экспертов, подобным способом все еще невозможно отправить более тяжелый груз к кораблю или лодке. К тому же одним из факторов, из-за которого подобный способ “переброски” необходимых компонентов сложно назвать крайне удобным, является факт необходимости нахождения принимающего судна в непосредственной близости от берега.