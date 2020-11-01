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Дрон заснял двигающийся на полном автопилоте электромобиль Tesla
Автопилот справляется хорошо, но не без косяков
Недавно основатель Tesla Илон Маск объявил о запуске бета-версии полноценного автопилота на электромобилях. Система пока не совершенна — может делать «неправильные вещи в неподходящий момент». В сети опубликовали видео, которое заснял дрон, летевший за электрокаром Tesla на автопилоте. Из него стало ясно, какие странности может совершать система.
В ролике тестировали Tesla Model 3. Машина с полным автопилотом ехала по довольно узким улочкам. За ней следил дрон Skydio 2. Авторы ролика отметили, что система автопилота действительно получила ряд улучшений. Были и пугающие моменты, но, в целом, это всё часть процесса тестирования.
На видео заметно, как иногда Tesla ведёт себя неадекватно. На моменте 1:27 видно, как автомобиль слишком близко подошёл к припаркованной машине, заставив владельца вскрикнуть и схватиться за руль.