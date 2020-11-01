Дрон заснял двигающийся на полном автопилоте электромобиль Tesla

В ролике тестировали Tesla Model 3. Машина с полным автопилотом ехала по довольно узким улочкам. За ней следил дрон Skydio 2. Авторы ролика отметили, что система автопилота действительно получила ряд улучшений. Были и пугающие моменты, но, в целом, это всё часть процесса тестирования.

На видео заметно, как иногда Tesla ведёт себя неадекватно. На моменте 1:27 видно, как автомобиль слишком близко подошёл к припаркованной машине, заставив владельца вскрикнуть и схватиться за руль.