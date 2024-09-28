Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2024, 09:00
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Дронами начали собирать ДНК с верхушек деревьев

Скрытое биоразнообразие в тропических лесах"
Исследователи добились значительных успехов в изучении «неуловимой жизни» в тропических лесах с помощью специализированного дрона, оснащенного зондом, предназначенным для сбора ДНК окружающей среды (эДНК).
Дронами начали собирать ДНК с верхушек деревьев
© Ferra

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, команда под руководством Штеффена Кирхгеорга рассказывает о том, как эта технология позволяет идентифицировать виды беспозвоночных, собирая генетический материал, оставленный на листьях и ветках.

Дрон работает в труднодоступных местах, минимизируя ущерб как для дрона, так и для растительности, используя зонд, который чистит листву для сбора эДНК со слизи, фекалий и оторванных клеток кожи.

В ходе пробных полетов в Юго-Восточной Азии беспилотник успешно собрал образцы эДНК десять раз, обнаружив разнообразные организмы, в основном арахниды и насекомые.