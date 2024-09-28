Дронами начали собирать ДНК с верхушек деревьев

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, команда под руководством Штеффена Кирхгеорга рассказывает о том, как эта технология позволяет идентифицировать виды беспозвоночных, собирая генетический материал, оставленный на листьях и ветках.

Дрон работает в труднодоступных местах, минимизируя ущерб как для дрона, так и для растительности, используя зонд, который чистит листву для сбора эДНК со слизи, фекалий и оторванных клеток кожи.

В ходе пробных полетов в Юго-Восточной Азии беспилотник успешно собрал образцы эДНК десять раз, обнаружив разнообразные организмы, в основном арахниды и насекомые.