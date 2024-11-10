Дроны DJI Neo научились снимать вертикальные видео

Опубликовано 10 ноября 2024, 09:001 мин.
Дроны DJI Neo научились снимать вертикальные видеоСтоят они $199
DJI выпустила обновление прошивки для своего бюджетного дрона Neo за $199, добавив две самые востребованные функции: вертикальное видео и более высокую скорость слежения за объектом съемки.
© DJI
Ранее Neo не мог снимать вертикальное видео, от чего страдали блогеры, которые не могли снять удобных кадров для соцсетей. Также дрон плохо справлялся с отслеживанием быстро движущихся объектов, например, велосипедистов.
Последнее обновление решает обе проблемы. Теперь Neo может снимать вертикальное видео в формате 9:16. Однако качество съемки в таком случае ограничено разрешением 1080p с частотой до 60 кадров в секунду. Скорость слежения также значительно улучшена, теперь дрон может следовать за велосипедистами на скорости до 32 км/ч.