Дроны DJI Neo научились снимать вертикальные видео

Ранее Neo не мог снимать вертикальное видео, от чего страдали блогеры, которые не могли снять удобных кадров для соцсетей. Также дрон плохо справлялся с отслеживанием быстро движущихся объектов, например, велосипедистов.

Последнее обновление решает обе проблемы. Теперь Neo может снимать вертикальное видео в формате 9:16. Однако качество съемки в таком случае ограничено разрешением 1080p с частотой до 60 кадров в секунду. Скорость слежения также значительно улучшена, теперь дрон может следовать за велосипедистами на скорости до 32 км/ч.