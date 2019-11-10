Дроны и лазеры помогли найти древнее поселение инков

Это поселение старше Мачу-Пикчу. И находится оно выше знаменитого города, на высоте 3,9 км. По словам экспертов, в такой местности уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — лишь горы.

Надо признать, что о существовании поселения учёные знали и раньше. Местность там изучали традиционными методами. Удалось даже найти могилы, места для проведения церемоний, жилища и защитные сооружения. Новые технологии же помогли увидеть больше деталей.

Благодаря им исследователи составили 3D-снимки местности, увидели все строения и удостоверились, что поселение построили именно инки. Это доказали следы характерных для данного народа круговых построек.