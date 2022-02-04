Дроны начали использовать для перевозки наркотиков

Сейчас специалисты занимаются обыском беспилотника — пытаются найти улики, которые могли бы помочь им выследить оператора.

Пограничная патрульная станция заметил дрон, когда он пролетал над забором высотой 7,6 метра. За беспилотником проследили, увидели, как он приземлился, как к нему подъехал серый «Мерседес» с мужчиной, готовым забрать товар. Специалисты перехватили дрон до того, как водитель смог его подобрать.

В аппарате был пакет весом 259 граммов, наполненный наркотиками. Это даже больше веса самого дрона, но он способен летать с таким на небольшие расстояния. Полиция рассказала, что подобные полёты являются обычным явлением.