Дроны научились не толкаться в комнатах

Новый метод помогает контролировать движение множества беспилотных летательных аппаратов в загромождённом предметами пространстве, которое никак не размечено. В целом, координация движения сразу нескольких роботов — фундаментальная проблема робототехники. Тут есть две основных сложности: во-первых, роботы в новых условиях вынуждены мгновенно принимать решения о траектории, не имея полных данных о ней; во-вторых, наличие рядом «коллег» создаёт угрозу столкновений.

Чтобы преодолеть эти сложности, учёные создали алгоритм Global-to-Local Safe Autonomy Synthesis (GLAS), который имитирует наличие полных данных о помещении. Также был разработан новый контроллер для слежения за роем дронов. С помощью нового метода роботы, по сути, учатся ориентироваться в пространстве на ходу.