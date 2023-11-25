Дроны оснастили дефибрилляторами

Новаторское исследование, проведенное Каролинским институтом, показало, что более чем в половине случаев беспилотники, оснащенные АЭД, прибывали на место происшествия на три минуты быстрее, чем машины скорой помощи. Благодаря этому критически важному времени случайные прохожие смогли применить спасающий жизнь дефибриллятор до прибытия медиков.

Эта инициатива призвана устранить пробел, направив беспилотники одновременно с сигналами скорой помощи. Исследование, проведенное совместно с компаниями Region Västra Götaland, SOS Alarm и оператором беспилотников Everdrone, продемонстрировало поразительный 67%-ный успех в доставке AED до машин скорой помощи, что подчеркивает потенциал беспилотников в повышении уровня выживаемости.