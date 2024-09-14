Дроны с ИИ помогут улучшить работу складов и доставки

Внедрение дронов для мониторинга складов может сократить время доставки на «последней миле» до трёх раз, заявили эксперты из Arthur Consulting. Они отметили, что в ближайшие годы транспортно-логистическим компаниям необходимо активно использовать цифровые решения с искусственным интеллектом, чтобы увеличить свою прибыль, которая заметно упала из-за растущих расходов.

Среди основных проблем в логистике эксперты выделили нехватку кадров. Это связано как с увеличением затрат на оплату труда, так и с нехваткой специалистов, что приводит к простоям техники и снижению рентабельности. Цены на технику и её обслуживание возросли, а недостаток водителей и ремонтников только усугубляет ситуацию.

Александр Ованесов, управляющий партнёр Arthur Consulting, поделился мнением о том, что процесс перевозки ожидает значительная автоматизация благодаря автономным транспортным средствам. Это поможет гибче управлять цепочками поставок. Дроны для мониторинга складов и цифровые решения для комплектации заказов смогут оптимизировать пространство, снизить аварийность и экономить до 15% топлива. В то же время, IT-решения для оптимизации маршрутов могут сократить затраты на грузоперевозки на 50%. Кроме того, компании сталкиваются с проблемой дефицита специалистов в области цифровизации, аналитики данных и кибербезопасности, что затрудняет их адаптацию к быстро развивающимся технологиям.