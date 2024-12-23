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Логистика
В Хабаровске откроется Высшая логистическая школа Wildberries и Russ
В России
23 декабря 2024, 15:52
Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн
Наука и технологии
12 декабря 2024, 18:23
Почему Ozon запретил покупать почти все товары с оплатой при получении
Наука и технологии
01 ноября 2024, 17:00
Wildberries запустит услуги по автоматизации складов для бизнеса
В России
16 сентября 2024, 13:28
Дроны с ИИ помогут улучшить работу складов и доставки
Наука и технологии
14 сентября 2024, 22:14
Россия запустит эксперимент по созданию цифровой логистической платформы
В России
05 июля 2024, 12:13
«МегаФон» создал систему для управления транспортом на промышленных объектах
В России
26 апреля 2024, 19:27
«Почта России» начала использовать нейросети для составления почтовых маршрутов
Наука и технологии
18 декабря 2023, 23:20
В Приамурье появятся два новых логистических комплекса
В России
15 декабря 2023, 16:58
"Росатом" и DP World будут глобально сотрудничать в области логистики
В России
07 декабря 2023, 22:23