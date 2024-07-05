В России
Опубликовано 05 июля 2024, 12:13
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Россия запустит эксперимент по созданию цифровой логистической платформы

C 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года
Правительство России утвердило проведение эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, как сообщается на сайте кабмина.
Россия запустит эксперимент по созданию цифровой логистической платформы

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В рамках эксперимента планируется внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, включая автомобильный, морской, речной, железнодорожный и воздушный транспорт. Одной из целей является тестирование технологии одного окна для разрешительных и товаросопроводительных документов.

Также планируется создание электронного рейтинга грузоперевозчиков для обеспечения достоверной информации о участниках платформы. Эксперимент будет включать взаимодействие с уже существующими информационными системами, такими как ОАО «РЖД».

Участниками эксперимента станут органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного состава, владельцы железнодорожной инфраструктуры и операторы информационных систем. Оператором платформы назначен Минтранс.