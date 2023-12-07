"Росатом" и DP World будут глобально сотрудничать в области логистики

"Росатом" и DP World будут глобально сотрудничать в области логистикиОно направлено на улучшение международной торговли
Госкорпорация "Росатом" и компания DP World заключили стратегическое соглашение во время 28-й Конференции по изменению климата COP28 в Дубае. Это партнерство направлено на улучшение международной торговли, особенно между странами БРИКС и их партнерами, и создание беспроблемных и устойчивых мировых транспортно-логистических систем, пишет ТАСС.
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Согласно пресс-службе "Росатома", планируется формирование международного логистического оператора, действующего на российском и мировых рынках. Проект будет базироваться на инфраструктуре России, включая Северный морской путь, Евразию, Ближний Восток, Африку и Южную Америку.
Генеральный директор "Росатома", Алексей Лихачев, отметил, что данное партнёрство направлено на устойчивое развитие экономического сотрудничества стран БРИКС с Россией. Он подчеркнул, что новый логистический оператор будет способствовать увеличению доступности и прозрачности транспортно-логистических услуг, особенно для развивающихся стран.