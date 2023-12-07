"Росатом" и DP World будут глобально сотрудничать в области логистики

Согласно пресс-службе "Росатома", планируется формирование международного логистического оператора, действующего на российском и мировых рынках. Проект будет базироваться на инфраструктуре России, включая Северный морской путь, Евразию, Ближний Восток, Африку и Южную Америку.

Генеральный директор "Росатома", Алексей Лихачев, отметил, что данное партнёрство направлено на устойчивое развитие экономического сотрудничества стран БРИКС с Россией. Он подчеркнул, что новый логистический оператор будет способствовать увеличению доступности и прозрачности транспортно-логистических услуг, особенно для развивающихся стран.