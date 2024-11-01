Почему Ozon запретил покупать почти все товары с оплатой при получении

Почему Ozon запретил покупать почти все товары с оплатой при полученииКроме одежды и обуви
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В пресс-службе Ozon отметили, что покупатели чаще выбирают постоплату именно для fashion-товаров — в два раза чаще, чем для других категорий.
Пользователи, оформившие заказ с постоплатой до 31 октября, смогут оплатить его при получении в пунктах выдачи. Правила возврата оплаченного товара остаются прежними: вернуть товар можно в случае обнаружения подделки, неполного комплекта или других проблем.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отмечает, что исключение для обуви и одежды связано с отсутствием строгой стандартизации размерности. Например, размеры могут отличаться как между странами, так и между производителями. Обязательная предоплата могла бы отпугнуть покупателей, которые заказывают несколько размеров.
Эта категория не имеет строгой стандартизации размерности: например, брюки одного размера могут отличаться не только от страны к стране, но и от производителя к производителю. Обязательная предоплата отпугнула бы от покупки пользователей, которые заказывают сразу несколько размеров, но не имеют на карте суммы сразу за несколько товаров на момент заказа.
Касаясь остальных категорий товаров, Харитонов считает, что постоплата была убрана, так как покупатели часто не имеют достаточной суммы на счете. Он также делится наблюдениями о ситуациях, когда клиенты не могли оплатить покупки, вызывая затруднения в пунктах выдачи.
Сам наблюдал ситуации в очереди, когда денег для списания со счета для оплаты покупок у покупателя не хватало, после чего он впадал в растерянность, потому что «а на карте у меня больше денег нет» и предлагал сотруднику пункта самовывоза «доплатить недостающее наличными». Это технически невозможно".
Кроме того, некоторые пользователи делают импульсивные покупки, отменяя заказы, если деньги еще не списаны. Также существует проблема с перекупщиками, которые резервируют большое количество товаров, а потом не забирают их.
Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков добавляет, что большое количество неоплаченных заказов приводит к значительным убыткам на логистику.