Почему Ozon запретил покупать почти все товары с оплатой при получении

В пресс-службе Ozon отметили, что покупатели чаще выбирают постоплату именно для fashion-товаров — в два раза чаще, чем для других категорий.

Пользователи, оформившие заказ с постоплатой до 31 октября, смогут оплатить его при получении в пунктах выдачи. Правила возврата оплаченного товара остаются прежними: вернуть товар можно в случае обнаружения подделки, неполного комплекта или других проблем.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отмечает, что исключение для обуви и одежды связано с отсутствием строгой стандартизации размерности. Например, размеры могут отличаться как между странами, так и между производителями. Обязательная предоплата могла бы отпугнуть покупателей, которые заказывают несколько размеров.