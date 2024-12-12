Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейнА вы не знали?
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Чем хорош блокчейн?
Хотя изначально метод блокчейна разрабатывался для криптовалют, сейчас он применяется в совершенно разных отраслях. Прелесть технологии в том, что это децентрализованная база данных, цифровой аналог большой бухгалтерской книги, в которой каждая запись подтверждена и не может быть изменена без согласия всех участников.
В традиционных базах данных вся информация хранится в одном месте, например, на сервере компании, а в блокчейне — на множестве компьютеров, и каждый участник сети имеет доступ к полной копии всей цепочки. В свою очередь, это означает, что в этой технологии нет какого-то единого центра, а значит на него не так просто покуситься хакерам, да и сбоев будет меньше.
Записи в блокчейне практически невозможно изменить или удалить: когда новый блок добавляется в цепочку, его данные защищены сложными математическими алгоритмами и подтверждаются всеми участниками сети. Если кто-то попытается изменить данные в одном блоке, это нарушит всю цепочку — так изменение будет легко обнаружить.
Как это может помочь в логистике?
Одна из самых важных вещей в логистике — отслеживать каждый этап движения товара от производства до конечного потребителя. К счастью, с блокчейном это перестает быть проблемой: с помощью него можно фиксировать всю информацию о перемещении товара, к тому же она станет доступна всем участникам цепочек поставки.
Информация в блокчейне не изменяется, поэтому все записи точно сохранятся: можно узнать, когда товар был отправлен, прибыл на склад или покинул его. Если возникнет проблема (например, повреждение груза), легко отследить, на каком этапе это произошло.
РЖД
РЖД активно использует технологию блокчейна, чтобы отследить износ оборудования. Это поможет сократить расходы и повысить безопасность, а ещё обсуждаются цифровые сертификаты, которые обеспечивают безопасную и прозрачную проверку квалификационных документов.
Также, компания использует блокчейн для координации между различными участниками (логистическими компаниями, портами и терминалами) — так можно отслеживать груз в реальном времени, точно записывать время доставки, а претензий будет куда меньше благодаря системе, которая основана на платформе Hyperledger Fabric. Все действия фиксируются и доступны для всех участников сети, что минимизирует количество ошибок и спорных ситуаций.
«Ренессанс страхование»
Подобную систему, которая базируется на Hyperledger Fabric, использует и «Ренессанс страхование». Собственно, по тем же причинам: высокая безопасность и прозрачность, возможность легко отследить все транзакции и предотвратить подделки.
Есть у Hyperledger Fabric и ещё один неоспоримый плюс: независимость от публичных блокчейнов (например, Ethereum) и надежный контроль доступа.
«Сбербанк»
Не стоит забывать про главного хедлайнера финтеха в нашей стране — Сбербанк. В 2018 году Сбер открыл свою блокчейн-лабораторию и с тех пор развивает собственные проекты.
Например, в 2023 году Сбер впервые в России предоставил гарантировал сохранность средств не обычным банковским договором, а смарт-контрактом.
Смарт-контракт — это компьютерная программа на блокчейне, которая автоматически исполняет условия соглашения, если выполнены заранее прописанные условия. Смарт-контракты работают, как обычные договоры, но в цифровом виде: они фиксируют условия сделки, проверяют их выполнение и при необходимости проводят нужные действия (например, перевод средств). То есть, если покупатель отправляет деньги, смарт-контракт может автоматически перевести права на цифровой актив. Это исключает посредников и минимизирует риски.
Лаборатория блокчейна Сбера активно работает над несколькими проектами. В их числе — выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА): «зелёных» сертификатов и ЦФА на золото.
Все эти проекты основаны на блокчейн-платформе Сбера, которая интегрирована с банковскими сервисами. Это позволяет удобно работать с цифровыми активами и проводить расчёты в рублях.
Будущее за блокчейном
Глава Сбербанка Герман Греф ещё в прошлом году отметил, что блокчейн — это очень перспективное и быстрорастущее направление. Технология уже стала мощным инструментом для оптимизации бизнеса, особенно в таких областях, как логистика, финансы и страхование. Она позволяет ускорять процессы, уменьшить ошибки и укрепить доверие между всеми участниками.
Благодаря высокой прозрачности и безопасности, блокчейн помогает компаниям и потребителям взаимодействовать проще и эффективнее. Поскольку технологии развиваются и возможности блокчейна растут, мы можем ожидать ещё большего его влияния на рынок и появления новых, инновационных решений.