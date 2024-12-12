Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 18:23
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Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

А вы не знали?
Технология блокчейн применяется не только для поддержки криптовалют, но и в логистике. Применяют его и отечественные компании, давай разбираться, как и зачем они это делают?
Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© Ferra.ru

Чем хорош блокчейн?

Хотя изначально метод блокчейна разрабатывался для криптовалют, сейчас он применяется в совершенно разных отраслях. Прелесть технологии в том, что это децентрализованная база данных, цифровой аналог большой бухгалтерской книги, в которой каждая запись подтверждена и не может быть изменена без согласия всех участников.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© dzen.ru

В традиционных базах данных вся информация хранится в одном месте, например, на сервере компании, а в блокчейне — на множестве компьютеров, и каждый участник сети имеет доступ к полной копии всей цепочки. В свою очередь, это означает, что в этой технологии нет какого-то единого центра, а значит на него не так просто покуситься хакерам, да и сбоев будет меньше.

Записи в блокчейне практически невозможно изменить или удалить: когда новый блок добавляется в цепочку, его данные защищены сложными математическими алгоритмами и подтверждаются всеми участниками сети. Если кто-то попытается изменить данные в одном блоке, это нарушит всю цепочку — так изменение будет легко обнаружить.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© rg.ru

Как это может помочь в логистике?

Одна из самых важных вещей в логистике — отслеживать каждый этап движения товара от производства до конечного потребителя. К счастью, с блокчейном это перестает быть проблемой: с помощью него можно фиксировать всю информацию о перемещении товара, к тому же она станет доступна всем участникам цепочек поставки.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© techpowerup.com

Информация в блокчейне не изменяется, поэтому все записи точно сохранятся: можно узнать, когда товар был отправлен, прибыл на склад или покинул его. Если возникнет проблема (например, повреждение груза), легко отследить, на каком этапе это произошло.

РЖД

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© rzd.ru

РЖД активно использует технологию блокчейна, чтобы отследить износ оборудования. Это поможет сократить расходы и повысить безопасность, а ещё обсуждаются цифровые сертификаты, которые обеспечивают безопасную и прозрачную проверку квалификационных документов.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© trends.rbc.ru

Также, компания использует блокчейн для координации между различными участниками (логистическими компаниями, портами и терминалами) — так можно отслеживать груз в реальном времени, точно записывать время доставки, а претензий будет куда меньше благодаря системе, которая основана на платформе Hyperledger Fabric. Все действия фиксируются и доступны для всех участников сети, что минимизирует количество ошибок и спорных ситуаций.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© blockchain.mipt.ru

«Ренессанс страхование»

Подобную систему, которая базируется на Hyperledger Fabric, использует и «Ренессанс страхование». Собственно, по тем же причинам: высокая безопасность и прозрачность, возможность легко отследить все транзакции и предотвратить подделки.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© sostav.ru

Есть у Hyperledger Fabric и ещё один неоспоримый плюс: независимость от публичных блокчейнов (например, Ethereum) и надежный контроль доступа.

«Сбербанк»

Не стоит забывать про главного хедлайнера финтеха в нашей стране — Сбербанк. В 2018 году Сбер открыл свою блокчейн-лабораторию и с тех пор развивает собственные проекты.

Например, в 2023 году Сбер впервые в России предоставил гарантировал сохранность средств не обычным банковским договором, а смарт-контрактом.

Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

© blockchair.com

Смарт-контракт — это компьютерная программа на блокчейне, которая автоматически исполняет условия соглашения, если выполнены заранее прописанные условия. Смарт-контракты работают, как обычные договоры, но в цифровом виде: они фиксируют условия сделки, проверяют их выполнение и при необходимости проводят нужные действия (например, перевод средств). То есть, если покупатель отправляет деньги, смарт-контракт может автоматически перевести права на цифровой актив. Это исключает посредников и минимизирует риски.

Лаборатория блокчейна Сбера активно работает над несколькими проектами. В их числе — выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА): «зелёных» сертификатов и ЦФА на золото.

© cs.hse.ru

Все эти проекты основаны на блокчейн-платформе Сбера, которая интегрирована с банковскими сервисами. Это позволяет удобно работать с цифровыми активами и проводить расчёты в рублях.

Будущее за блокчейном

Глава Сбербанка Герман Греф ещё в прошлом году отметил, что блокчейн — это очень перспективное и быстрорастущее направление. Технология уже стала мощным инструментом для оптимизации бизнеса, особенно в таких областях, как логистика, финансы и страхование. Она позволяет ускорять процессы, уменьшить ошибки и укрепить доверие между всеми участниками.

Благодаря высокой прозрачности и безопасности, блокчейн помогает компаниям и потребителям взаимодействовать проще и эффективнее. Поскольку технологии развиваются и возможности блокчейна растут, мы можем ожидать ещё большего его влияния на рынок и появления новых, инновационных решений.