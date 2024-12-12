Не криптовалютами едиными: как российские службы доставки используют блокчейн

В традиционных базах данных вся информация хранится в одном месте, например, на сервере компании, а в блокчейне — на множестве компьютеров, и каждый участник сети имеет доступ к полной копии всей цепочки. В свою очередь, это означает, что в этой технологии нет какого-то единого центра, а значит на него не так просто покуситься хакерам, да и сбоев будет меньше.

Записи в блокчейне практически невозможно изменить или удалить: когда новый блок добавляется в цепочку, его данные защищены сложными математическими алгоритмами и подтверждаются всеми участниками сети. Если кто-то попытается изменить данные в одном блоке, это нарушит всю цепочку — так изменение будет легко обнаружить.