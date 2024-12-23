В России
Опубликовано 23 декабря 2024, 15:52
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В Хабаровске откроется Высшая логистическая школа Wildberries и Russ

Новый образовательный проект начнется в 2025 году
В Хабаровске на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) откроется Высшая логистическая школа. Проект реализуется в партнерстве с объединенной компанией Wildberries и Russ. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дальневосточного федерального округа Юрия Трутнева.
В Хабаровске откроется Высшая логистическая школа Wildberries и Russ

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Соглашение о создании школы подписали ректор ДВГУПС Владимир Буровцев и CEO компании «РВБ» Роберт Мирзоян. Школа будет готовить специалистов для логистической отрасли, а также организовывать практику и стажировки для студентов. В рамках проекта планируется также проведение научных семинаров и конференций.

Обучение будет проводиться по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по переподготовке кадров. Занятия будут проходить в Институте воздушных сообщений и мультитранспортных технологий ДВГУПС и Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта. Якорной площадкой станет новое образовательное пространство в ДВГУПС.

Занятия в новой школе начнутся в 2025 году, и к образовательному процессу будут привлекаться эксперты и представители логистических компаний региона.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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