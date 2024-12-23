В Хабаровске откроется Высшая логистическая школа Wildberries и Russ

Соглашение о создании школы подписали ректор ДВГУПС Владимир Буровцев и CEO компании «РВБ» Роберт Мирзоян. Школа будет готовить специалистов для логистической отрасли, а также организовывать практику и стажировки для студентов. В рамках проекта планируется также проведение научных семинаров и конференций.

Обучение будет проводиться по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по переподготовке кадров. Занятия будут проходить в Институте воздушных сообщений и мультитранспортных технологий ДВГУПС и Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта. Якорной площадкой станет новое образовательное пространство в ДВГУПС.

Занятия в новой школе начнутся в 2025 году, и к образовательному процессу будут привлекаться эксперты и представители логистических компаний региона.