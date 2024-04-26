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Опубликовано 26 апреля 2024, 19:27
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«МегаФон» создал систему для управления транспортом на промышленных объектах

С искусственным интеллектом
Оператор связи «МегаФон» совместно с компанией Simetra разработал систему для контроля и управления транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий. Это новое решение основано на технологии прогнозирования и мониторинга грузов на дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах.
«МегаФон» создал систему для управления транспортом на промышленных объектах

© Ferra.ru

Платформа способна автоматизировать множество операций, что улучшает оперативность принятия решений, обеспечивает безопасность и повышает эффективность процессов. Она также использует искусственный интеллект для оптимизации сценариев при возникновении нештатных ситуаций.

Пока система уже успешно внедрена на химическом предприятии на Дальнем Востоке и продемонстрировала свою эффективность. Она отслеживает транспортные средства и помогает предотвращать заторы, ДТП и другие проблемы в логистике.

Эксперты отмечают, что данная платформа может быть адаптирована и использована для решения логистических задач в различных отраслях промышленности. По мнению разработчиков, она способна значительно увеличить производительность и снизить затраты на транспортировку грузов.