«МегаФон» создал систему для управления транспортом на промышленных объектах

Платформа способна автоматизировать множество операций, что улучшает оперативность принятия решений, обеспечивает безопасность и повышает эффективность процессов. Она также использует искусственный интеллект для оптимизации сценариев при возникновении нештатных ситуаций.

Пока система уже успешно внедрена на химическом предприятии на Дальнем Востоке и продемонстрировала свою эффективность. Она отслеживает транспортные средства и помогает предотвращать заторы, ДТП и другие проблемы в логистике.

Эксперты отмечают, что данная платформа может быть адаптирована и использована для решения логистических задач в различных отраслях промышленности. По мнению разработчиков, она способна значительно увеличить производительность и снизить затраты на транспортировку грузов.