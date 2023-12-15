В Приамурье появятся два новых логистических комплекса

Одно из предприятий, «Монолит-Строй Амур», планирует создать современные складские сооружения и элеватор площадью свыше 35 тысяч квадратных метров. Локация выбрана с учетом удобства для товарных потоков, что сыграет ключевую роль в хранении и распределении грузов, особенно между Россией и Китаем, отметили в пресс-службе.

Другой проект, компании «Сливки Дресс», направлен на создание склада временного хранения и предоставление услуг по обработке грузов. Помимо этого, планируется производство биологических добавок, косметики и удобрений из цеолита, что обещает около 100 рабочих мест для местных жителей.