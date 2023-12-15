В Приамурье появятся два новых логистических комплекса

В Приамурье появятся два новых логистических комплексаОбщей стоимостью в два миллиарда рублей
В пресс-службе АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) сообщили, что два новых предприятия в Территории Опережающего Развития (ТОР) «Амурская» готовятся к строительству масштабных логистических комплексов, общей стоимостью в два миллиарда рублей. Эти проекты не только привлекут инвестиции, но и обеспечат трудоустройство для более чем 200 местных жителей, пишет РИА Новости.
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Одно из предприятий, «Монолит-Строй Амур», планирует создать современные складские сооружения и элеватор площадью свыше 35 тысяч квадратных метров. Локация выбрана с учетом удобства для товарных потоков, что сыграет ключевую роль в хранении и распределении грузов, особенно между Россией и Китаем, отметили в пресс-службе.
Другой проект, компании «Сливки Дресс», направлен на создание склада временного хранения и предоставление услуг по обработке грузов. Помимо этого, планируется производство биологических добавок, косметики и удобрений из цеолита, что обещает около 100 рабочих мест для местных жителей.