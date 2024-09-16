Wildberries запустит услуги по автоматизации складов для бизнеса

Опубликовано 16 сентября 2024, 13:281 мин.
Wildberries запустит услуги по автоматизации складов для бизнесаБренд WB Automation предложит решения для логистики
Онлайн-ретейлер Wildberries анонсировал запуск нового направления в сфере автоматизации складов — WB Automation. Как сообщили в пресс-службе компании, новое подразделение предложит B2B-клиентам решения, основанные на собственных технологиях Wildberries и адаптированных партнерских продуктах.
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Директор по автоматизации Wildberries Андрей Ульянов отметил, что за последние два года компания значительно улучшила работу своих логистических центров, увеличив скорость сортировки товаров более чем в четыре раза. В ближайшее время Wildberries планирует автоматизировать более 20 новых складов и обновить оборудование на существующих.
Компания обладает более 2 миллионами квадратных метров складских помещений, где работают более 30 сортировочных систем, роботы и сотни единиц грузоподъемного оборудования. Опыт, накопленный в процессе масштабной автоматизации, позволит Wildberries делиться им с другими бизнесами и развивать новые проекты, отметил Ульянов.