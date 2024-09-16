Wildberries запустит услуги по автоматизации складов для бизнеса

Директор по автоматизации Wildberries Андрей Ульянов отметил, что за последние два года компания значительно улучшила работу своих логистических центров, увеличив скорость сортировки товаров более чем в четыре раза. В ближайшее время Wildberries планирует автоматизировать более 20 новых складов и обновить оборудование на существующих.

Компания обладает более 2 миллионами квадратных метров складских помещений, где работают более 30 сортировочных систем, роботы и сотни единиц грузоподъемного оборудования. Опыт, накопленный в процессе масштабной автоматизации, позволит Wildberries делиться им с другими бизнесами и развивать новые проекты, отметил Ульянов.