РЭЦ объявил отбор логистических операторов для компенсации расходов на экспорт

РИА Новости сообщает, что новый механизм рассчитан на три года. Список стран для поставок расширен до 41. Поддержку предоставляет РЭЦ. Цель — создать устойчивую зарубежную инфраструктуру и снизить логистические барьеры для выхода на новые рынки. Получателями субсидий становятся логистические компании, но в выигрыше — отечественные экспортёры, которые смогут перевозить товары дешевле.

Условием для участия в конкурсе является фактически подтверждённый объём перевезённой через границу продукции по международным коридорам. Заявки и отчётность будут осуществляться через цифровые платформы, что упрощает взаимодействие с государством.

Заявлено, что это часть нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и программы «Сделано в России». Участвовать могут операторы, готовые возить товары из портов Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов.

«Внедрение данного инструмента поддержки является ответом на современные вызовы в сфере международной логистики. Работа по компенсации транспортных издержек позволяет российскому бизнесу сохранять конкурентоспособность на дальних рынках и гарантировать надежность поставок в условиях глобальной перестройки торговых путей. Использование цифровых платформ для подачи заявок и отчетности упрощает взаимодействие бизнеса с государством, делая процесс получения господдержки прозрачным и оперативным», — рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.