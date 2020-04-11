Дроны в Италии начали измерять температуру жителей и объявлять о штрафах

Об этом пишет французское информационное агентство AFP. Перевод текста предоставил ресурс 3DNews. ПО информации журналистов, дроны активно используются в Бергамо, который является эпицентром распространения COVID-19. Беспилотники измеряют температуру тела у нарушителей карантинных мер и оповещают их о том, что люди находятся в запретной зоне.

Также дроны услужливо сообщают итальянцам о том, что нарушение правил влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Журналистам AFP также рассказали, что полиция всё равно должна самостоятельно измерять температуру у людей, даже несмотря на проверки дронами. Причём полицейский может делать это даже без разрешения итальянцев.