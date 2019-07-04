Дроны впервые нарисовали граффити

Беспилотниками управляла единая центральная система. Камеры отслеживали движение аппаратов, а программа направляла их по нужному маршруту. Всего над созданием рисунка трудилось четыре дрона. Они работали два дня.

Итоговое изображение имеет размер 14 на 12 метров. Оно состоит из трёх слоев разного цвета. Каждый цвет имеет свою функцию. Красный, например, представляет сообщества и публичные пространства Турина, а зелёный выделяет историю, заложенную в рисунок.