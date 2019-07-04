Дроны впервые нарисовали граффити

Беспилотниками управляла единая центральная система. Камеры отслеживали движение аппаратов, а программа направляла их по нужному маршруту. Всего над созданием рисунка трудилось четыре дрона. Они работали два дня.
Итоговое изображение имеет размер 14 на 12 метров. Оно состоит из трёх слоев разного цвета. Каждый цвет имеет свою функцию. Красный, например, представляет сообщества и публичные пространства Турина, а зелёный выделяет историю, заложенную в рисунок.
NewAtlas
Картина была создана в рамках проекта итальянского объединения UFO-Urban Flying Opera. Жители должны были прислать ему своё видение того, как должен выглядеть город. Все идеи объединили в одну и перенесли на стену при помощи дронов.