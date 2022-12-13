Друг или еда? Почему люди относятся к животным по-разному

Исследователи из Сингапура изучили социальные представления о различных животных. В частности, участники исследования должны были оценить 16 видов с точки зрения того, насколько они умны или приятны. В списке были акулы, аллигаторы, свиньи, собаки, осьминоги, кролики, коровы и орангутанги.

Результаты исследования показывают, что люди по-разному относятся к этим существам, и отношение зависит от различных идеологий, которым они следуют. Так, многих из животных участники сочли менее разумными, несмотря на то, что многие из них действительно чувствуют боль, согласно научным данным. То есть люди присваивают животным разные качества, чтобы оправдать своё отношение к тем, кто им нравится и кто кажется съедобным.