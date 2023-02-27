Дружба в соцсетях поможет вам прожить дольше

Согласно новым данным, в районах с более высокими показателями экономической связанности, которые относятся к связям между людьми с более высоким и более низким социально-экономическим статусом и обозначаются через дружбу в соцсетях, уровень преждевременной смертности, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями, значительно ниже.

Иными словами, наличие связей с людьми с более высоким социально-экономическим статусом, может помочь уменьшить воздействие бедности на здоровье.