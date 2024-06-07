DuckDuckGo получил функцию анонимных чатов с ChatGPT

Опубликовано 07 июня 2024, 13:30
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DuckDuckGo получил функцию анонимных чатов с ChatGPTНе обучайте модели на своих запросах
DuckDuckGo представила новую функцию — приватные чаты ИИ, позволяющую пользователям анонимно взаимодействовать с такими моделями ИИ, как GPT-3.5 Turbo. В отличие от многих платформ, DuckDuckGo гарантирует «конфиденциальность ваших чатов», не сохраняя их и не позволяя «поставщикам ИИ» использовать их для обучения.
Чтобы сохранить анонимность, DuckDuckGo маскирует ваш IP-адрес при обращении к моделям ИИ от вашего имени. Хотя «поставщики» искусственного интеллекта могут временно хранить чаты, DuckDuckGo защищает пользователей, удаляя все метаданные, включая IP-адреса, перед отправкой запросов. Кроме того, заключены соглашения об удалении сохраненных чатов в течение 30 дней и запрете их использования для обучения моделей.
Доступная через duck. ai или поисковую систему DuckDuckGo, функция предлагает доступ к таким моделям, как ChatGPT. Пока функция бесплатна с ежедневным ограничением количества запросов, но DuckDuckGo намекает на возможные платные тарифные планы с расширенными возможностями.