DuckDuckGo получил функцию анонимных чатов с ChatGPT

Чтобы сохранить анонимность, DuckDuckGo маскирует ваш IP-адрес при обращении к моделям ИИ от вашего имени. Хотя «поставщики» искусственного интеллекта могут временно хранить чаты, DuckDuckGo защищает пользователей, удаляя все метаданные, включая IP-адреса, перед отправкой запросов. Кроме того, заключены соглашения об удалении сохраненных чатов в течение 30 дней и запрете их использования для обучения моделей.

Доступная через duck. ai или поисковую систему DuckDuckGo, функция предлагает доступ к таким моделям, как ChatGPT. Пока функция бесплатна с ежедневным ограничением количества запросов, но DuckDuckGo намекает на возможные платные тарифные планы с расширенными возможностями.