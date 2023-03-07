Думаете, вы «косячите» на работе? На днях один инженер «положил» целую соцсеть

Думаете, вы «косячите» на работе? На днях один инженер «положил» целую соцсетьДа, под руководством Маска случилось уже много чего странного
В прошедший понедельник в работе Twitter случился сбой. Перестали работать ссылки — вместо перехода по ним пользователи стали видеть загадочное сообщение об ошибке, касающееся API. Изображения также перестали загружаться. Как оказалось, у всех проблем была одна причина.
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В службе поддержки Twitter отвечали: «Некоторые части Twitter могут работать не так, как ожидалось. Мы внесли внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия».
Эти изменения, как оказалось, были частью проекта по закрытию бесплатного доступа к Twitter API. 1 февраля соцсеть анонсировала это. Прекращение бесплатного доступа к API означает конец существованию сторонних клиентов Twitter, а также серьёзно ограничивает работу исследователей.
Теперь команда соцсети работает над платным API. Как пишет The Verge, в проекте был задействован только один инженер по надёжности. В понедельник он внёс «неправильное изменение конфигурации», которое, по словам одного из сотрудников, «сломало API Twitter». Это изменение имело серьёзные последствия, в результате него были отключены многие внутренние инструменты Twitter.