Думаете, вы знаете, какое кровяное давление нормальное? Возможно, вы ошибаетесь

Авторы нового исследования опросили более 6500 американцев на предмет их знаний об артериальном давлении. 64% опрошенных выразили уверенность в своём понимании нормы артериального давления, но только 39% действительно знали правду. Такая ложная уверенность может быть вредной, поскольку она может помешать людям обращаться за медицинской помощью по поводу высокого кровяного давления.

Артериальное давление характеризуется двумя числами. Первое — это ваше систолическое артериальное давление, оно обозначает давление в артериях, когда сердце бьётся. Второе число — диастолическое кровяное давление, обозначает давление в артериях между ударами сердца.

Нормальное или здоровое артериальное давление у взрослых составляет менее 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Гипертония 1 стадии начинается при 130/80, а 2 стадии — при 140/90. Оба числа крайне важны, потому что каждое повышение систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба или диастолического артериального давления на 10 удваивает шансы человека умереть от сердечного приступа или инсульта.