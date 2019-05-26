Дуров назвал сроки появления собственной криптовалюты у Telegram

Тестирование блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и криптовалюты Gram началось в марте. Сейчас создатели ориентируются на запуск платёжного решения, которое обеспечат эти технологии, в третьем квартале текущего года. Конкретная дата будет зависеть от хода тестирования.

На сегодняшний день платформа TON уже прошла два теста — на устойчивость к мошенническим действиям и на обработку транзакций и смарт-контрактов в сети.

Стоит отметить, что это первая официальная информация от Telegram о ходе работы над блокчейном TON.