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Дуров назвал сроки появления собственной криптовалюты у Telegram

Уже совсем скоро
Мессенджер Павла Дурова Telegram разослал письмо инвесторам, в котором рассказал, как продвигается работа над созданием собственной криптовалюты. Согласно письму, тестирование проходит успешно, и уже скоро состоится запуск валюты.

Тестирование блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и криптовалюты Gram началось в марте. Сейчас создатели ориентируются на запуск платёжного решения, которое обеспечат эти технологии, в третьем квартале текущего года. Конкретная дата будет зависеть от хода тестирования.

На сегодняшний день платформа TON уже прошла два теста — на устойчивость к мошенническим действиям и на обработку транзакций и смарт-контрактов в сети.

Стоит отметить, что это первая официальная информация от Telegram о ходе работы над блокчейном TON.

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