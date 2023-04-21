Дуров — один из самых обедневших миллиардеров из России. Сколько он потерял

Причины такого снижения не только в санкциях, которые коснулись некоторых из этих миллиардеров. Другие факторы, такие как повышение ставки Федеральной резервной системы США и возможность надвигающегося финансового кризиса, повлияли на их состояние.

Кроме того, падение индекса S&P на 8% и Nasdaq на 13% в период с марта 2022 года по март 2023 года способствовало общему снижению совокупного состояния всех миллиардеров мира на 500 млн долларов, до 12,2 триллиона в сумме.