Дуров — один из самых обедневших миллиардеров из России. Сколько он потерял

13:45, 21 апреля 2023
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Дуров — один из самых обедневших миллиардеров из России. Сколько он потерялПочти 4 млрд долларов
Forbes сообщил, что 13 миллиардеров из России с начала прошлого года потеряли вместе около 8,5 млрд долларов, при этом небезызвестный Павел Дуров пережил самое значительное снижение - на 3,6 миллиарда.
Фото: Павел Дуров
Причины такого снижения не только в санкциях, которые коснулись некоторых из этих миллиардеров. Другие факторы, такие как повышение ставки Федеральной резервной системы США и возможность надвигающегося финансового кризиса, повлияли на их состояние.
Кроме того, падение индекса S&P на 8% и Nasdaq на 13% в период с марта 2022 года по март 2023 года способствовало общему снижению совокупного состояния всех миллиардеров мира на 500 млн долларов, до 12,2 триллиона в сумме.