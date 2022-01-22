Дуров раскритиковал российские власти за предложение запретить криптовалюту

Дуров заявил, что запрет криптовалют приведёт к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Павел отметил, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Он считает, что решения на базе распределённых реестров, использующих в качестве единиц расчёта криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века.

При этом, по словам Дурова, Россия — лидер по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Поэтому стране лучше смотреть в сторону вдумчивого регулирования. А запрет криптовалют «едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере».