Дуров раскритиковал российские власти за предложение запретить криптовалюту

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Дуров раскритиковал российские власти за предложение запретить криптовалютуОбъяснил, чем это чревато
На днях Банк России предложил запретить криптовалюту в России. Эту новость мало кто встретил положительно. Сегодня по поводу предложения высказался и основатель Telegram Павел Дуров.
Дуров заявил, что запрет криптовалют приведёт к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Павел отметил, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Он считает, что решения на базе распределённых реестров, использующих в качестве единиц расчёта криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века.
При этом, по словам Дурова, Россия — лидер по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Поэтому стране лучше смотреть в сторону вдумчивого регулирования. А запрет криптовалют «едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере».
Источник: Павел Дуров