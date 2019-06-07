Дуров решил создать собственные свободные «Яндекс.Новости»

По словам Дурова, российская интернет-индустрия породила сотни талантливых разработчиков. Но они вынуждены сталкиваться с давлением властей. Павел напомнил, как ранее Telegram стал «Ноевым ковчегом» для разработчиков «ВКонтакте», которые стали работать над мессенджером. Напомнил не зря: сейчас Дуров аналогичным образом зовёт к себе в команду разработчиков «Яндекса».

Сервис «Яндекс.Новости» Павел назвал впечатляющим в техническом отношении, но отметил, что он ограничен цензурой и русскоязычным рынком. Теперь Дуров хочет создать собственный агрегатор новостей, свободный от этих ограничений. Согласно словам предпринимателя, у Telegram уже есть необходимые технологии и данные.