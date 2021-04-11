Наука и технологии
Сегодня в 14:19
Дурова исключили из рейтинга арабских миллиардеров
Теперь он находится лишь в российском списке
Недавно журнал Forbes опубликовал список богатейших людей, и в нём Павел Дуров занял первое место среди арабских миллиардеров. Теперь издание исключило основателя Telegram из этого списка.
Теперь Павел Дуров находится только в российском списке богатейших бизнесменов. Состояние предпринимателя достигает $17,2 млрд. Это позволяло ему быть первым в рейтинге бизнесменов Объединённых Арабских Эмиратов.
После исключения Дурова в арабском списке осталось четыре человека.
В российском же списке Forbes Павел Дуров занимает девятое место. Первое место принадлежит Алексею Мордашову. Его семейное состояние оценивается в $29,1 млрд.
В общем списке самых богатых людей Дуров находится на на 112-м месте.
Напомним, недавно Telegram выпустил первые облигации. Компания сделала этого, чтобы получить деньги на выплату долгов инвесторам, которые вкладывались в криптовалютный проект мессенджера.