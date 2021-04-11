Дурова исключили из рейтинга арабских миллиардеров

Теперь Павел Дуров находится только в российском списке богатейших бизнесменов. Состояние предпринимателя достигает $17,2 млрд. Это позволяло ему быть первым в рейтинге бизнесменов Объединённых Арабских Эмиратов.

После исключения Дурова в арабском списке осталось четыре человека.

В российском же списке Forbes Павел Дуров занимает девятое место. Первое место принадлежит Алексею Мордашову. Его семейное состояние оценивается в $29,1 млрд.

В общем списке самых богатых людей Дуров находится на на 112-м месте.

Напомним, недавно Telegram выпустил первые облигации. Компания сделала этого, чтобы получить деньги на выплату долгов инвесторам, которые вкладывались в криптовалютный проект мессенджера.