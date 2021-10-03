Два американских истребителя сравнили между собой

F-22 — более тяжёлый самолёт и дороже стоит. Он выпущен ограниченной партией и запрещён к экспорту. F-35 же дешевле, это многофункциональный истребитель, который поставляется странам-союзникам США.

Эксперты считают, что F-35 не предназначен для ведения воздушных боёв. Эту задачу должен выполнять F-22. Кроме того, F-35 можно назвать самым медленным современным истребителем в мире — его скорость достигает 1,6 Маха. Несмотря на то, что F-22 тяжелее, он более манёвренный и быстрый. Также он может в течение длительного времени летать на сверхзвуке.

F-22 способен нести до восьми ракет класса «воздух-воздух», а F-35 — до четырёх. У первого самолёта более низкая эффективная площадь рассеивания.

Что касается преимуществ F-35, то этот истребитель имеет более низкие требования к техническому обслуживанию и более высокий уровень боеготовности. Помимо этого, у данного самолёта более новое программное обеспечение.