Два атома заставили двигаться синхронно на расстоянии 33 км

Квантовая запутанность - явление, когда две частицы имеют одно и то же состояние, положение и тд. При этом изменение одной частицы мгновенно изменит состояние ее партнера, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга.

Несмотря на кажущуюся невозможность, квантовая запутанность постоянно демонстрировалась в экспериментах на протяжении десятилетий, и ученые использовали ее причудливую природу для быстрой передачи данных на большие расстояния. В новом исследовании ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU) и Саарского университета побили рекорд расстояния квантовой запутанности между двумя атомами, соединенных оптоволоконным кабелем.

В своих экспериментах команда “запутала” два атома рубидия, которые находились в оптических ловушках в двух разных зданиях кампуса LMU. Каждый атом возбуждался лазерным импульсом, который заставлял его испускать фотон, квантово запутанный с атомом. Затем фотоны отправлялись по оптоволоконным кабелям, чтобы встретиться на приемной станции в центре, где фотоны подвергались совместному измерению.

Хотя фотоны и раньше запутывались на больших расстояниях, данное исследование устанавливает новый рекорд расстояния для запутывания двух атомов, которые могут функционировать как "узлы квантовой памяти".