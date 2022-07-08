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Два атома заставили двигаться синхронно на расстоянии 33 км

Квантовая запутанность “ломает” привычную нам физику
Ученые из Германии продемонстрировали квантовую запутанность двух атомов, разделенных 33 км оптоволоконного кабеля. Это рекордное расстояние для такого вида связи. Квантовый интернет становится к нам все ближе.
Два атома заставили двигаться синхронно на расстоянии 33 км

Квантовая запутанность - явление, когда две частицы имеют одно и то же состояние, положение и тд. При этом изменение одной частицы мгновенно изменит состояние ее партнера, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга.

Несмотря на кажущуюся невозможность, квантовая запутанность постоянно демонстрировалась в экспериментах на протяжении десятилетий, и ученые использовали ее причудливую природу для быстрой передачи данных на большие расстояния. В новом исследовании ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU) и Саарского университета побили рекорд расстояния квантовой запутанности между двумя атомами, соединенных оптоволоконным кабелем.

В своих экспериментах команда “запутала” два атома рубидия, которые находились в оптических ловушках в двух разных зданиях кампуса LMU. Каждый атом возбуждался лазерным импульсом, который заставлял его испускать фотон, квантово запутанный с атомом. Затем фотоны отправлялись по оптоволоконным кабелям, чтобы встретиться на приемной станции в центре, где фотоны подвергались совместному измерению.

Хотя фотоны и раньше запутывались на больших расстояниях, данное исследование устанавливает новый рекорд расстояния для запутывания двух атомов, которые могут функционировать как "узлы квантовой памяти".

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