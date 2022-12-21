Два грибка "объединили силы" ради убийства фигового дерева

Два грибка "объединили силы" ради убийства фигового дереваСоздав симбиоз
Во многих странах количество фиговых деревьев сокращается: одной из ключевых проблем является специальная болезнь инжира. Признанной причиной этого заболевания является грибок Ceratocystis ficicola. Теперь ученые выявили еще один грибок, Fusarium kuroshium, который сам по себе безвреден, но, будучи обнаруженным вместе с C. ficicola, уничтожает фиговые деревья.
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Чтобы определить, связаны ли эти грибки с повреждением фиговых деревьев, ученые инокулировали саженцы фиговых деревьев различными комбинациями грибков. В качестве контрольной группы они также заразили саженцы грибком Neocosmospora metavorans. Некоторые саженцы получили только один из трех грибов, а одна группа - комбинацию F. kuroshium и C. ficicola.
Как и ожидалось, саженцы, зараженные C. ficicola, завяли, тогда как две другие группы, зараженные только N. metavorans или только F. kuroshium, не завяли, что говорит о том, что эти два грибка не опасны для фиговых деревьев.
Однако в комбинированной группе саженцы завяли менее чем через две недели после заражения и имели большую площадь мертвой древесины. Похоже, что F. kuroshium и C. ficicola работали вместе симбиотическим образом, что ускоряло увядание саженцев.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Microorganisms.