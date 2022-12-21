Два грибка "объединили силы" ради убийства фигового дерева

Чтобы определить, связаны ли эти грибки с повреждением фиговых деревьев, ученые инокулировали саженцы фиговых деревьев различными комбинациями грибков. В качестве контрольной группы они также заразили саженцы грибком Neocosmospora metavorans. Некоторые саженцы получили только один из трех грибов, а одна группа - комбинацию F. kuroshium и C. ficicola.

Как и ожидалось, саженцы, зараженные C. ficicola, завяли, тогда как две другие группы, зараженные только N. metavorans или только F. kuroshium, не завяли, что говорит о том, что эти два грибка не опасны для фиговых деревьев.

Однако в комбинированной группе саженцы завяли менее чем через две недели после заражения и имели большую площадь мертвой древесины. Похоже, что F. kuroshium и C. ficicola работали вместе симбиотическим образом, что ускоряло увядание саженцев.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Microorganisms.