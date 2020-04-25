Два российских Су-27 перехватили бельгийский самолёт над Балтийским морем

Об этом пишет издание «Известия». Сообщается, что был совершён перехват истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Бельгии. Таким термином в авиации обозначают приближение воздушного судна ПВО к воздушному судну-нарушителю с целью опознания и вывода за пределы запретной зоны.

Накануне экипажи морской авиации Балтийского флота совершали плановые полёты над нейтральными водами Балтийского моря и обнаружили воздушную цель, которая держала курс на границу России. Два Су-27 идентифицировали истребитель и сопроводили его.

В сети также опубликовал момент приближения российских самолётов к F-16. Отмечается, что после того как бельгийский истребитель изменил курс, российские Су-27 вернулись к плановым задачам.