Наука и технологии
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Два россиянина потребовали от Apple денег за «взлом» Face ID
На обоих парней срабатывает разблокировка по Face ID
Два друга из Екатеринбурга потребовали от Apple денег за «взлом» Face ID. Ранее компания обещала за это миллион долларов. Россиянам, впрочем, Apple не отвечает.
Как пишет Life, друзья Никита и Даниил случайно обнаружили, что Face ID планшета iPad срабатывает на лицо обоих парней. Однажды один из друзей взял в руки чужой планшет, хотел спросить пароль, но устройство разблокировалось само. То есть Face ID перепутал парня с владельцем. Сообщается, что заранее лицо парня в систему не вносили.
Никита и Даниил позвонили в Apple и попросили вознаграждении. В компании парням ответили, что дело, скорее всего, в планшете, а не в работе Face ID. Друзьям посоветовали перенастроить систему.
Стоит отметить, что два парня довольно похожи друг на друга, но говорить об истинных причинах сбоя системы пока сложно.