Два россиянина потребовали от Apple денег за «взлом» Face ID

Как пишет Life, друзья Никита и Даниил случайно обнаружили, что Face ID планшета iPad срабатывает на лицо обоих парней. Однажды один из друзей взял в руки чужой планшет, хотел спросить пароль, но устройство разблокировалось само. То есть Face ID перепутал парня с владельцем. Сообщается, что заранее лицо парня в систему не вносили.

Никита и Даниил позвонили в Apple и попросили вознаграждении. В компании парням ответили, что дело, скорее всего, в планшете, а не в работе Face ID. Друзьям посоветовали перенастроить систему.

Стоит отметить, что два парня довольно похожи друг на друга, но говорить об истинных причинах сбоя системы пока сложно.