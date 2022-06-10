Два сотрудника Mars упали в чан с расплавленным шоколадом

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Два сотрудника Mars упали в чан с расплавленным шоколадомОни живы
Два человека были спасены после падения в резервуар, полный расплавленного шоколада, на фабрике Mars M&M в Пенсильвании, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.
Оба пациента были доставлены в больницу, сообщил CNN помощник руководителя Ник Шенбергер из диспетчерской службы 911 округа Ланкастер.
“Один пациент был доставлен наземным транспортом, а другой - вертолетом”, - сказал Шонбергер.
Степень их травм неизвестна. Пожарные бригады не смогли вытащить их прямо из цистерны, поэтому им пришлось вырезать отверстие в боковой стенке сосуда с шоколадом.
При этом издание отмечает, что пока неясно, как люди упали в цистерну с шоколадом.
Представитель компании Mars Wrigley сообщил CNN: “Мы активно следим за ситуацией, и наше основное внимание сосредоточено на поддержке аварийных бригад на месте происшествия”.