Два типа уникальных способностей животных: перечисляют учёные

Наука и технологии
Вчера в 21:50
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Два типа уникальных способностей животных: перечисляют учёныеОб этом пишет издание Sasapost
Учёные обнаружили, что некоторые животные обладают действительно феноменальными способностями. Подробнее - в материале.
Исследователи обнаружили, что у определённых животных есть два типа способностей, которые удивляют. К таким уникальным животным относятся утки, золотые рыбки, навозные жуки и др.
- Способность управлять «автомобилем». Это выяснилось по итогам эксперимента (название исследования - Can a goldfish drive a car on land?), в ходе которого золотые рыбки ориентировались в непривычной для них среде обитания и управляли аквариумом как автомобилем. Подобные результаты говорят о том, что рыбок можно обучить, как и человека, даже в новых для них условиях.
- Навигационные способности. Такие способности считаются врождёнными. Например, собаки, согласно научным исследованиям, ориентируются в пространстве по магнитному полю Земли, утки - по ярким звёздам, навозные жуки - по свету Млечного Пути. При этом магнитное поле планеты на самом деле ощущают многие животные.
Источник: ИноСМИ