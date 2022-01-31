Два типа уникальных способностей животных: перечисляют учёные

Исследователи обнаружили, что у определённых животных есть два типа способностей, которые удивляют. К таким уникальным животным относятся утки, золотые рыбки, навозные жуки и др.

Способность управлять «автомобилем». Это выяснилось по итогам эксперимента (название исследования - Can a goldfish drive a car on land?), в ходе которого золотые рыбки ориентировались в непривычной для них среде обитания и управляли аквариумом как автомобилем. Подобные результаты говорят о том, что рыбок можно обучить, как и человека, даже в новых для них условиях.