Два вида насекомых переименуют, чтобы не оскорблять цыган

Наука и технологии
Сегодня в 15:50
Два вида насекомых переименуют, чтобы не оскорблять цыганСлово «цыгане» считается уничижительным
Цыганский мотылёк и цыганский муравей (Gypsy Moth и Gypsy Ant) больше не будут так называться. Эти названия сочли расистскими и дискриминирующими.
Крупнейшая в мире организация специалистов по насекомым решила отказаться от указанных выше названий. Теперь мотыльку и муравью, которые на латыни звучат как Lymantria dispar и Aphaenogaster araneoides, дадут другие имена, не оскорбляющие никого.
«Слова имеют значение, и то, как мы называем что-то, имеет значение. И использование прежнего названия Lymantria dispar действительно принесло много боли народу рома», — сказал исполнительный директор организации.
Как пишут СМИ, слово «цыгане» считается уничижительным. В будущем организация наберёт группу добровольцев, которые предложат новые названия для насекомых.