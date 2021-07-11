Два вида насекомых переименуют, чтобы не оскорблять цыган

Крупнейшая в мире организация специалистов по насекомым решила отказаться от указанных выше названий. Теперь мотыльку и муравью, которые на латыни звучат как Lymantria dispar и Aphaenogaster araneoides, дадут другие имена, не оскорбляющие никого.

«Слова имеют значение, и то, как мы называем что-то, имеет значение. И использование прежнего названия Lymantria dispar действительно принесло много боли народу рома», — сказал исполнительный директор организации.

Как пишут СМИ, слово «цыгане» считается уничижительным. В будущем организация наберёт группу добровольцев, которые предложат новые названия для насекомых.