Две неизвестные компании принесли Nvidia почти 40% дохода во втором квартале

В отчёте указано, что один клиент обеспечил 23% дохода, а другой — 16%, но их имена не раскрываются, лишь обозначены как «Customer A» и «Customer B». За первую половину финансового года эти клиенты приносили 20% и 15% дохода соответственно. Ещё четыре крупных клиента дали компании 14%, 11%, 11% и 10% дохода во втором квартале.

Nvidia уточняет, что речь идёт о прямых клиентах — производителях оборудования, системных интеграторах или дистрибьюторах, которые покупают чипы напрямую. Косвенные клиенты, например облачные сервисы, приобретают чипы через этих прямых покупателей.