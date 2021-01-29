Две трети американских истребителей F-35 оказались неспособны летать

О проблемах рассказал заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд. Уточняется, что две трети F-35 Lightning II не могут подняться в воздух из-за постоянных проблем и с силовой установкой, и с планером. Кроме того, эксплуатация этого истребителя очень дорогая — вчетверо дороже, чем у F-16.

В США хотят поднять уровень боеготовности флота F-35 до 50%. Ранее США надеялись добиться цифры в 80%, но, видимо, пока эта цель недостижима. Лорд рассказал, что постоянно происходят проблемы с двигателем самолёта и с его планером. Например, постоянно отслаиваются внешние слои обшивки, отвечающие за малую радиолокационную заметность.