Дверная щель не при чём: почему в самолётах холодно у аварийного выхода

Первое предположение заключается в том, что у люков и дверей есть определённый зазор между дверью и фюзеляжем. Оттуда якобы и несёт холодный воздух. Однако истина в том, что в салоне самолёта поддерживается избыточное давление, если дверь будет прилегать неплотно, то воздух будет выходить из салона наружу.

Второе предположение: холодный воздух через щель может нагнетать набегающим потоком воздуха. Это предположение разбивается о простой факт: аварийные выходы расположены сбоку, а самолёты боком вперёд не летают.

Авторы замечают, что никакой щели и вовсе нет. Причина холода же заключается в том, что между металлической обшивкой самолёта и панелями салона проложен слой утеплителя, а внутри люков и особенно дверей утеплителя меньше. По периметру дверей, люков и их проёмов вообще никакого утеплителя нет. Воздух из системы кондиционирования и вентиляции, протекая вдоль холодных элементов салона, тоже отдаёт им часть своего тепла и становится холоднее. Поэтому кажется, что дует холодом.