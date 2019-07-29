Двигатель для российского вертолёта Ми-38 выдержал замораживание до -30 градусов

Испытания проводил научно-испытательный центр Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. Подготовка к ним заняла три месяца.

Дело в том, что при полёте в холодном и влажном воздухе в двигателе могут образовываться ледяные корки. Что, конечно, влияет на его работу, снижает эффективность сгорания топлива и ухудшает мощность. Куски льда с вентилятора могут попадать во внутренний контур двигателя и повреждать его. Поэтому современные силовые установки должны быть устойчивы во время работы при низких температурах.

Испытания по классическому обледенению проводятся в специальной установке с морозильной камерой и системой подмешивания водяного аэрозоля в воздушный поток. Для двигателя ТВ7-117В имитировали полёт на высоте до 4000 метров при температуре до -30 градусов по Цельсию.

Двигатели планируют штатно устанавливать на многоцелевые вертолёты Ми-38.