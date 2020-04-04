Движения робота приблизили к бегу настоящей собаки

Целью работы инженеров было найти способ эффективно перенести движения животных на роботов. Уже существующие методы требуют большого участия разработчиков, которым приходится самостоятельно корректировать каждый «шаг».

Новый метод Google AI добавляет немного контролируемого хаоса в обучение роботов. Сначала разработчики зафиксировали движения собак и создали на основе этого цифровую модель. Затем они внесли в модель элемент случайности. Например, заставили виртуального робота весить больше, или «давали» ему более слабые двигатели, или увеличивали трение с землёй.

В итоге роботы стали двигаться лучше и совершать более сложные манёвры без какого-либо участия разработчиков.