Двое поляков арестованы за взлом радиостанции и трансляцию гимна России

Двое поляков арестованы за взлом радиостанции и трансляцию гимна РоссииЭто мешало поездам
Два поляка в возрасте 24 и 29 лет были арестованы в связи с недавним нарушением движения более 20 поездов в Польше. Первоначально предполагалось, что это была кибератака с возможным участием России, однако впоследствии было установлено, что причиной сбоя в работе поездов стал радиовзлом.
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В результате взлома поездам посылалась команда «радиостоп» через незашифрованную и неаутентифицированную систему.
Подозреваемые, оба граждане Польши, были обнаружены с радиолюбительским оборудованием в одной из своих квартир. Один из них был офицером полиции. Мотив диверсии в поезде остается неясным, поскольку во время инцидента хакеры также транслировали гимн России и фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина.
Пока неясно, была ли эта акция политически мотивированной или простым розыгрышем.