Двое поляков арестованы за взлом радиостанции и трансляцию гимна России

В результате взлома поездам посылалась команда «радиостоп» через незашифрованную и неаутентифицированную систему.

Подозреваемые, оба граждане Польши, были обнаружены с радиолюбительским оборудованием в одной из своих квартир. Один из них был офицером полиции. Мотив диверсии в поезде остается неясным, поскольку во время инцидента хакеры также транслировали гимн России и фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина.

Пока неясно, была ли эта акция политически мотивированной или простым розыгрышем.