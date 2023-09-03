Наука и технологии
18:54, 03 сентября 2023
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Двое поляков арестованы за взлом радиостанции и трансляцию гимна России

Это мешало поездам

Два поляка в возрасте 24 и 29 лет были арестованы в связи с недавним нарушением движения более 20 поездов в Польше. Первоначально предполагалось, что это была кибератака с возможным участием России, однако впоследствии было установлено, что причиной сбоя в работе поездов стал радиовзлом.

Двое поляков арестованы за взлом радиостанции и трансляцию гимна России

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В результате взлома поездам посылалась команда «радиостоп» через незашифрованную и неаутентифицированную систему.

Подозреваемые, оба граждане Польши, были обнаружены с радиолюбительским оборудованием в одной из своих квартир. Один из них был офицером полиции. Мотив диверсии в поезде остается неясным, поскольку во время инцидента хакеры также транслировали гимн России и фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина.

Пока неясно, была ли эта акция политически мотивированной или простым розыгрышем.

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